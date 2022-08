Eccellenza, si avvicina la prima di campionato per il Luciano Manara

Al via i primi 90 minuti di questa nuova stagione calcistica. Prima giornata di Campionato in arrivo per le squadre che militano nel campionato di Eccellenza e domenica in campo tra le lecchesi ci sarà anche il Luciano Manara. Questo girone è forse tra i più equlibrati e la lotta per le prime posizioni sarà sicuramente agguerrita, ma questo non toglie che ci possano essere delle grandi sorprese. Nella prima partita ufficiale della stagione i biancoazzurri di Manara dovranno cercare di raccogliere fin da subito punti preziosi contro a Juvenes Pradalughese, squadra bergamasca che la scorsa stagione ha vinto il campionato di Promozione.



Ecco il girone B di Eccellenza:



Albinogandino

Altabrianza Tavernerio

Brianza Olginatese

Cisanese

Club Milanese

Forza e Costanza

Vertovese

Lemine Almenno

Leon

Mapello

Pradalunghese

Scanzorosciate

Trevigliese

Tritium

San Pellegrino

Valcalepio

Zingonia Verdellino