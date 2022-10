Promozione, Vittoria per il Calolziocorte. Il derby tra Galbiate e ColicoDerviese finisce in parità

Tre sconfitte, due pareggi e una vittoria per le squadre lecchesi in questo weekend di Promozione. La settimana giornata del girone B ha visto scendere in campo tutte le formazioni. Tra tutte spicca sicuramente la sfida tra Calolziocorte e la Casati Arcore, il match di cartello, per quanto riguarda la zona lecchese, di questo fine settimana.

Vittoria incredibile della formazione guidata da Perego contro l'ormai ex capolista Casati Arcore. Questo era uno dei match più attesi sul fronte lecchese, visto che la squadra di Arcore si trova nella parte alta della classifica. Calolziocorte che trionfa grazie alle reti di Sare, Rompani e Rota. Per i monzesi a segno Costantino.

Ancora sconfitte pesanti sia per il Missaglia Maresso che per l’Olgiate Aurora, entrambe perdono per 4-1 rispettivamente contro Cavenago e Nuova Sondrio. Sconfitta anche per il GrentArcadia che cade di misura contro la Vibe Ronchese.

Il Costamagnaga, invece pareggia 1-1 con il Lissone.

Ecco la classifica aggiornata dopo il weekend del girone B:

Arcellasco 22

Nuova Sondrio 19

Cavenago 17

Casati Arcore 16

Biassono 16

Vibe Ronchese 15

ColicoDerviese 13

Calolziocorte 12

Speranza Agrate 9

Lissone 8

Costamasnaga 8

GrentArcadia 7

Galbiate 7

Aurora Olgiate 6

Concorezzese 4

MissagliaMaresso 2