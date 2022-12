Ottimo Lecco, poi risale la Pro Vercelli: pari e patta in Piemonte

Il Lecco spreca un’occasione che non si presenta molto spesso: chiudere il girone di andata in testa alla classifica. Sarebbe bastato poco, forse un gol in un primo tempo giocato benissimo, per portare a casa i tre punti. La ripresa invece è in calo, e forse un po’ troppo conservativa, e consente alla Pro Vercelli di pareggiare.

Pro Vercelli 1-1 Calcio Lecco (0-1)

Marcatori: Buso (L) al 19′ s.t.; Della Morte (L) al 13′ s.t.

Pro Vercelli (4-3-2-1): Valentini; Renault (dal 10′ s.t. Iotti), Cristini, Perrotta, Anastasio; Saco, Corradini (dal 34′ s.t. Emmanuello), Calvano; Vergara (dal 10′ s.t. Gatto), Della Morte (dal 29′ s.t. Mustacchio); Comi (dal 29′ s.t. Arrighini). (Lancellotti, Rigon, Masi, Gheza, Clemente, Febbrasio, Silvestro, Guindo). All. Massimo Paci.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici (dal 20′ s.t. Lepore), Girelli, Galli (dal 36′ s.t. Maldonado), Zuccon (dal 26′ s.t. Lakti), Zambataro; Pinzauti (dal 20′ s.t. Mangni), Buso (dal 36′ s.t. Scapuzzi) (Stucchi; Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Stanga, Longo, Rossi). All. Luciano Foschi.

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone.

Note: Spettatori 811 dei quali 128 da Lecco. Ammoniti: Renault, Anastasio, Giudici, Enrici, Della Morte. Angoli: 4-2.

Pro Vercelli-Lecco: la sintesi