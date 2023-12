Il Lecco sa soffrire e strappa un ottimo pareggio a Venezia

Un Lecco capace di soffrire strappa un pareggio importante in Laguna e interrompe subito la striscia negativa. Preziosa è anche la risposta offerta dalla squadra bluceleste all'ennesimo blackout seguito al vantaggio, dopo il terrificante precedente di sei giorni fa con la Ternana.

Al 18' episodio a favore del Lecco: Sersanti entra in area e viene atterrato da Sverko, Cosso indica subito il dischetto. Lepore è freddissimo e insacca alla destra di Joronen che indovina l’angolo ma non può arrivarci: 1-0 per i blucelesti.

Il Venezia pareggia al 56': cambio gioco su cui Lemmens sbaglia completamente lettura e concede palla a Johnsen che trova la strada spianata per entrare in area e battere Malgrati grazie a un gran diagonale sotto l’incrocio. È un altro blackout colossale del Lecco, come con la Ternana: Tessmann da 25 metri indovina un gran sinistro che si insacca alla destra di Malgrati che prova ad andarci in tuffo ma la sfiora soltanto.

Il Lecco però non si scompone e al 70', da un cross al centro dell'area su cui Novakovich fa una sponda magnifica, Ionita calcia di prima intenzione al volo e insacca il 2-2.

Venezia 2-2 Lecco (0-1)

Marcatori: Lepore (L) al 21′ p.t. su rigore; Johnsen (V) al 12′ s.t., Tessmann (V) al 15′ s.t., Ionita (L) al 25′ s.t.

Venezia (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Lella (dal 28′ s.t. Bjarkason), Tessmann, Andersen (dal 36′ s.t. Dembelé); Pierini (dal 19′ s.t. Ellerson), Gytkajer (dal 19′ s.t. Pohjanpalo), Johnsen. (Bertinato, Grandi, Busio, Jajalo, Pohjanpalo, Cheryshev, Dembélé, Svoboda, Ullmann, Busato, Ellertsson). All. Vanoli.

Lecco (4-3-3): Melgrati; Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita (dal 28′ s.t. Galli), Sersanti, Crociata (dal 37′ s.t. Degli Innocenti); Lepore (dal 13′ s.t. Giudici), Novakovich (dal 37′ s.t. Eusepi), Buso (dal 37′ s.t. Battistini) (Saracco, Tordini, Pinzauti, Marrone, Boci, Di Stefano, Agostinelli). All. Bonazzoli-Malgrati.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Note: Abbonati 1.293; paganti 4.683 ospiti 552, per un totale di 5.976. Ammoniti: Lemmens, Eusepi, Tessmann. Espulso Lemmens per doppia ammoninzione al 51′ s.t.. Angoli: 3-1.