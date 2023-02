Il Lecco è davvero "quadrato": steso l'Albinoleffe nel finale, la vetta si avvicina

Serie C

Un Lecco di grinta, corsa e qualità nelle giocate stende l'Albinoleffe nel finale al Rigamonti Ceppi e vede la vetta del girone A di Serie C a soli 3 punti.

Dopo un primo tempo equilibrato ma senza grandi sussulti, con un arbitraggio dal cartellino facile (alla fine 10 gialli, compreso Foschi, espulso Malgrati in panchina), il vantaggio del Lecco al 58′: punizione di Giudici da destra che si abbassa e Lakti, con il destro al volo, indovina un pallonetto splendido e beffardo: 1-0.

Al 65′ episodio decisivo: Manconi commette ripetutamente fallo ma ottiene punizione al limite dell’area; Cocco, entrato dalla panchina, realizza con un destro imparabile sotto l’incrocio.

Non è finita. All’85’ Giudici ruba il tempo a Zoma e si prende un rigore di grande intelligenza. Dal dischetto va Ilari che riporta i suoi in vantaggio. Finisce 2-1 per il Lecco.

Calcio Lecco 2-1 Albinoleffe (0-0)

Marcatori: Lakti (L) al 15′ s.t.; Cocco (A) al 22′ s.t.; Ilari (L) al 41′ s.t.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici, Lakti, Galli (dal 6′ s.t. Zuccon), Ilari, Zambataro; Buso, Pinzauti (Stucchi, Maffi, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Martorelli, Cusumano, Lepore, Bianconi, Bunino, Mangni). All. Luciano Foschi.

Albinoleffe (3-5-2): Offredi; Miculi, Milesi, Borghini; Gusu, Doumbia (dal 16′ s.t. Cocco), Brentan, Piccoli, Frosinini (dal 16′ s.t. Giorgione); Manconi, Zoma (Pagno, Taramelli, Mihai, Muzio, Ntube, Concas, Gelli, Rosso, De Gelice, Allieri, Toma). All. Giuseppe Biava.

Note: giornata fresca; terreno in discrete condizioni; spettatori 600 circa; angoli 1-2. Ammoniti: Manconi, Frosinini. Espulso Malgrati per proteste all’11’ s.t.

Arbitro: Enrico Gemelli di Messina, ass. Jorgji di Albano Laziale e Singh di Macerata; IV uomo: El Ella di Milano.

