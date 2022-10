Primo tempo all'Albinoleffe, secondo al Lecco: a Zanica finisce 1-1, un punto meritato da entrambe le squadre.

L’Albinoleffe trova il vantaggio a metà primo tempo con un tiro a giro dalla lunga distanza di Manconi. Nella ripresa i cambi scuotono il Lecco, Gallli e Girelli ridisegnano il centrocampo e Zambataro/Giudici invertiti sulle fasce producono effetti positivi. Proprio Galli, negli ultimi tre anni bersagliato dalla sfortuna con il doppio lungo stop per il ginocchio, sigla il pareggio con una soluzione balistica mix di tempismo e tecnica.

A fine partita mister Luciano Foschi, quattro punti in due gare, è perentorio: «Bisogna lavorare ancora tanto». Giorgio Galli, raggiante per il ritorno in campo 45' e il gol-gemnma: "Sono in debito con tante persone".

Albinoleffe 1-1 Lecco (1-0)

Marcatori: Manconi (L) al 28′ p.t., Galli (L) al 12′ s.t.

Albinoleffe (3-5-2): Pagno; Saltarelli, Marchetti, Milesi; Gusu (dal 29′ s.t. Ntube), Doumbia (dal 16′ s.t. Brentan), Gelli, Piccoli, Tomaselli; Cocco (dal 41′ s.t. Toma)<, Manconi. (Pratelli, Facchetti, Muzio, Conca, Rosso, Borghini, Genevier, Toma). All. Giuseppe Biava.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Zambataro, Maldonado (dal 1′ s.t. Galli), Lakti (dal 44′ s.t. Ilari), Zuccon (dal 1′ s.t. Girelli), Giudici; Eusepi (dal 16′ s.t. Mangni), Pinzauti (dal 29′ s.t. Buso) (Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Girelli, Rossi, Lepore). All. Luciano Foschi.

Arbitro: Matteo Canci di Carrara, ass. Chichi di Palermo, Riganese di Rimini; Iv uomo: Aloise di Lodi.

Note: spettatori 674, incasso 2869 euro + 2.105 euro quota abbonamenti. Ammoniti Eusepi, Battistini, Gusu, Saltarelli Angoli 4-0.

Gli highlights