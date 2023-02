Serie C | Calcio Lecco-Albinoleffe

Match di grande importanza mercoledì pomeriggio al Rigamonti Ceppi: la Calcio Lecco riceve la vlsita dell'Albinoleffe in una classica in questi anni di Serie C.

L'inizio dell'incontro è in programma alle ore 18. I bergamaschi sono reduci da una sconfitta a Vicenza e da un pareggio interno con il Piacenza, ma i blucelesti non se la passano meglio: solo 5 punti in 5 partite nell'anno solare 2023. Capitan Giudici e compagni vogliono dunque riscattare l'andamento altalenante e soprattutto l'inopinata sconfitta di domenica scorsa contro il Mantova.

Nelle file del Lecco si cerca di recuperare i giocatori infortunati (Ilari, Battistini, Ardizzone), mentre dovrebbe andare in panchina l'ultimo arrivato, l'attaccante Cristian Bunino prelevato l'ultimo giorno di mercato dalla Pro Vercelli.

Le modifiche alla viabilità

Mercoledì 1 febbraio alle 18 si terrà l'incontro calcistico Lecco-Albinoleffe presso lo stadio Rigamonti Ceppi, in occasione del quale le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle 15 e fino alle 21. Per quanto riguarda le soste, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati di via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli.