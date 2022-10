Il Lecco di Foschi pensa in grande: espugnata anche Novara

Bello e concreto nel primo tempo, capace di soffrire nella ripresa, ma senza mai dare la sensazione di poter affondare. Il Lecco di Luciano Foschi fa 10 punti in quattro partite e aggancia le prime posizioni del girone A di Serie C.

Primo tempo sontuoso dei blucelesti. Al 26′ Battistini recupera palla davanti alla difesa, galoppa per quaranta metri palla al piede e apre per Zambataro che di prima serve Buso sulla corsa; il numero 99 punta la porta, sterza sull’uscita di Pissardo e con il sinistro lo fulmina per il vantaggio ospite. I blucelesti esultano mostrando la maglia di Eusepi (squalificato sei mesi) in tribuna.

Lecco padrone del campo e al 31′ arriva il raddoppio: punizione di Giudici sulla barriera, sul rimpallo dai 25 metri Girelli ha il tempo di caricare l’interno destro e scaricare un tiro forte e teso che batte Pissardo.

Al 58′ il Novara riapre la partita: Galuppini per Gonzalez che parte dalla trequarti, lascia lì Girelli ed Enrici (troppo morbido nell’opposizione) e anticipa Melgrati in uscita con l’esterno sinistra sotto la traversa. Nell'ultima mezzora, tuttavia, il Lecco controlla bene e rischia anche di triplicare, mentre il Novara non punge come sarebbe lecito attendersi.

Gli highlights