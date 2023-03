Serie C - Di nuovo pari e patta, Lecco e Feralpisalò a reti inviolate

Secondo 0-0 consecutivo per il Lecco che dopo aver messo in archivio un pareggio a reti bianche nella gara dello scorso sabato con il Pordenone, anche in questo turno infrasettimanale si deve accontentare di un punto.

In realtà l'avversario è ostico perchè al Rigamonti Ceppi arriva la capolista Feralpi Salò che con questo risultato resta tale con due punti in più sulla Pro Sesto, prima delle inseguitrici.

La gara racconta di buoni ritmi e moltà intensità, combattuta soprattutto a centrocampo, ma poche vere occasioni che permettono ad entrambe i portieri di gestire senza patemi l'ordinaria amministrazione. Se nella prima frazione di gioco sono gli uomini di Vecchi a fare di più, nella ripresa è la formazione di casa a spingere con più insistenza, alla fine emerge un risultato giusto.

Con questo punto il Lecco è quarto a cinque punti in attesa della gara tra Vicenza e Virtus Verona.

IL TABELLINO

LECCO - FERALPISALÒ 0-0

LECCO (3-5-2) Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici (dal 36' s.t. Zambataro), Zuccon, Ardizzone (dal 1' s.t. Girelli), Ilari (dal 31' s.t. Galli), Lepore; Pinzauti (dal 22' s.t. Bunino), Buso (dal 36' s.t. Mangni) (Stucchi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Cusumano, Bianconi). All. Luciano Foschi.

FERALPISALO (4-3-1-2) Pizzignacco; Panico (dal 25' s.t. Bergonzi), Bacchetti, Di Gennaro, Legati (dal 40' Pilati); Zennaro (dal 40' s.t. Musatti), Palazzi (dal 17' s.t. Icardi), Salines; Siligardi (dal 17' s.t. Voltan); Guerra, Pittarello (Volpe, Venturelli, Bergonzi, Sau, Carraro, Pietrelli). All. Stefano Vecchi.

ARBITRO Francesco Carrione di Castellamare di Stabia

NOTE paganti 1487; abbonati 400; incasso non comunicato. Ammoniti: Enrici, Pinzauti, Legati, Pittarello. Angoli 3-4