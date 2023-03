Serie D - Casatese cinica, Quaggio stende il Seregno: 2-0

È andata in scena sul campo brianzolo la sfida tra Seregno e Casatese, con gli ospiti bravi ad imporsi 2-0.

Il match parte con un ritardo di quindici minuti per attesa del medico della squadra di casa.

Pronti via c'è il sig. Pica della sezione di Roma a fischiare. Al minuto quindici un'invenzione di Isella mette a tu per tu Quaggio con Bonadeo che nulla può sulla sua ravvicinata stoccata che vale già l'1-0. Il secondo episodio chiave arriva sullo scadere del primo tempo quando Magli tocca con una mano in area e viene assegnato un calcio di rigore. Sul dischetto ci va ancora Quaggio che porta a due le lunghezze di vantaggio in casa lecchese.

La ripresa è di poca resa agonistica, Seregno all’attacco ma per nulla incisivo, Casatese ordinata senza affanno a colpire di rimessa. Finisce con un tiro sfortunato di Costanzo ma nessun altra particolare emozione da segnalare.

Sono sei punti in due trasferte, meglio solo la capolista Lumezzane per punti raccolti fuori casa. Con questo successo i ragazzi di Commisso salgono al terzo posto in solitaria in classifica.

IL TABELLINO

Seregno Calcio 1913 – USD Casatese 0-2 (0-2)

Seregno Calcio 1913: Bonadeo Magli Ortolini Santonocito (1’st Henin) Konate (37’st v) Silenzi Eberini (24’st Valtulini) Bosco Bright Panatti Santambrogio (24’st Rusconi). A disposizione: Sala Iurato Consonni Cappadonna Flores. All.Sig. Stefano Di Gioia

USD Casatese: Merelli Scipione (45’st Serra) Comberiati Romano Pirola Videkon Sassella Pontiggia Quaggio (31’st Personè) Isella (41’st Perego) Stefanoni (20’st Costanzo). A disposizione: Picarelli De Meo Polenghi Ballabio Saracino. All.Sig. Giuseppe Commisso

Direttore di Gara Sig. Luigi Pica di Roma 1 (I° assistente Sig. Giovanni Ruocco di Brescia, II° assistente Sig. Abibakr Darwish) di Milano

Marcatori: 15′ 42′ (r) Quaggio (USDC)

Ammoniti: Panatti Bosso Valtulini Konate Ortolini, Isella Scipione (USDC). Espulsi: Ortolini (SC). Recupero: 1′ + 4′