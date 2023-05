Serie D -Colpaccio Casatese, battuta l'Arconatese 2-1: è finale

È andata in scena al comunale di Casatenovo la prima gara PlayOff tra Casatese e Arconatese. Il clima non era quello delle grandi occasioni visto il cielo grigio, le bombe d’acqua e la brezza.

I ventidue ben diretti dal sig. Virgilio della sezione di Agrigento sono scesi sul terreno di gioco per dare lustro maggiore ad una stagione già ricca di successi.

La squadra di Commisso sembra più attenta fin dalle prime battuta e passa in vantaggio al 21' con Isella, chiudendo in avanti la prima frazione di gioco.

La ripresa ricalca il leitmotiv della precedente frazione. I ragazzi di casa si portano raddoppiano con un bellissimo gol di Stefanoni, raggiunto poi dalla rete di Silvano a 30'' dal termine che non basta per dare speranza agli ospiti.

Finisce dopo 5 minuti di recupero e con un’immessa Casatese che strappa ancora una volta il biglietto per la finalissima PlayOff,.

Domenica 21 Maggio alle ore 16.00 appuntamento contro i milanesi dell’Alcione vittoriosi sui bresciani del Desenzano Calvina.

IL TABELLINO

CASATESE - ARCONATE 2-1 (1-0)

USD Casatese: Merelli, Scipione, Comberiati, Romano, Pirola, Videkon, Sassella, Pontiggia (27’ st Gulinelli), Quaggio, (27’ st Personè), Isella, Stefanoni (37’ st Costanzo). A disposizione: Picarelli, Colombo, Polenghi, Ballabio, De Meo, Saracini. Allenatore: Commisso

GS Arconatese: Cordaro, Robbiat,i Luoni (40’pt Colnago), Cavagna, Bianchi, Lentini (1’st Rondanini), Chessa (1’st Silvano), Menegazzo, Ferradino (37’st Minaj), Ronzoni (31’st Vecchiarelli), Albini. A disposizione: Medici, Fall, Siano, Marcone. Allenatore: Livieri

Marcatori: pt: 31′ Isella (C); st: 4′ Stefanoni (C), 52′ Silvano (A)

Ammoniti: Merelli Romano Costanzo Gulinelli (USDC), Chessa Cavagna Menegazzo Rondanini Bianchi (GSA). Espulsi: Romano (USDC), Cordaro (GSA). Recupero: 3′ + 5’