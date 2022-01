Serie D, ecco gli acquisti del mercato invernale della Casatese

La dirigenza della Casatese durante il mercato invernale si è mossa sul mercato e ha cercato di rafforzare la rosa alla guida di Mazzoleni. Ecco chi sono i nuovi innesti dei biancorossi. Gabriel Corna, difensore esterno classe 2000 di scuola Lecco, nella prima parte di stagione in forza alla compagine piemontese del Lavello. Ma non solo un rinforzo in difesa, infatti la Casatese ha presentato un nuovo tassello per la propria mediana: Alessandro De Angelis, centrocampista classe 1998 proveniente dalla Vastese ,formazione militante nel girone F di Serie D-

Questi i comunicati della società in merito ai due nuovi rinforzi: "Diamo il benvenuto ad Alessandro De Angelis, mediano classe 1998 di Ascoli, che ha vestito le maglie di Seregno e Vastese. Benvenuto nel mondo biancorosso di Casatenovo" e "La società Casatese comunica di aver siglato un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Gabriel Corna. Il terzino, classe 2000, ha vestito le maglie di Lavello, Renate, Crema e Lecco"