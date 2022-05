Serie D, la Casatese in trasferta a Vimercate per la penultima giornata di campionato

Casatese in grande forma. Contro la Vis Nova Giussano arriva una vittoria per 6-2. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, la Casatese entra in campo e dimostra la propria forza riuscendo a segnare ben sei reti contro le lucertole di Giussano. Apre le marcature Menegazzo al 3’, ma la risposta della Vis arriva con Beretta al 6’. Fusi al 12’ riporta i lecchesi in vantaggio e Sassella al 26’ segna la terza rete. Gambazza al 27’ accorcia le distanze, ma la Casatese continua a macinare gol e va a segno con Recino al 29’ che segna una doppietta al 32’ su rigore e al 43’ Combierati segna il sesto gol.



La formazione di mister Mazzoleni è ancora in corsa per i playoff e domenica, in trasferta, affronterà la Leon che nelle ultime gare sembra aver dato una svolta al proprio campionato. All'andata la Leon aveva espugnato con una rete di Bonseri il campo di Casatenovo, soffrendo e rimanendo in dieci per tutta la gara. Domenica, appuntamento a Vimercate per una gara che saprà dare sicuramente tante emozioni.