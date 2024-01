Sono giorni di grandi parole e lavori per lo stadio "Rigamonti-Ceppi". In Curva Sud volgono al termine le opere di ampliamento del settore ospiti, che arriverà così ad avere una capienza di circa 1.350 posti: si tratta dell'ultimo step legato al piano di adeguamento per portare la struttura ad avere i requisiti minimi richiesti dalla Figc per il campionato di Serie B. A redigere il progetto è stato il noto architetto Giulio Ceppi, che ha concesso un'intervista a LCN Sport e ha volto lo sguardo al futuro: una ristrutturazione in stile Bergamo, quindi settore per settore, permetterebbe di dare nuova vita al vetusto impianto di via Don Pozzi, aprendolo così alla città.

Chiaramente il tema delle risorse rimane quello più critico quando si portano avanti determinati progetti, ma a lui è stata affidata la redazione di uno studio di fattibilità che parli dello stadio del futuro. “Senza sprechi”, ha intimato il progettista.

Il Comune dice “no” a 685mila euro per lo stadio

Parole, quelle di Ceppi, riprese più volte durante la seduta del Consiglio comunale di lunedì 8 gennaio. All'ordine del giorno c'era l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, legata ai quattro emendamenti presentati da Corrado Valsecchi: il capogruppo di Appello per Lecco ha chiesto di spostare parte delle risorse del previsto avanzo di bilancio, che sarà certificato in primavera, verso lavori legati a varie zone del "Rigamonti-Ceppi". La maggioranza ha respinto tutte e quattro le proposte, con dibattito particolarmente intenso sulla voce legata alla passerella per i disabili che sarebbe stata realizzata nei Distinti. In aula anche Angelo Maiolo, direttore generale bluceleste che ha abbandonato l’aula a metà delle dichiarazioni di voto decisamente amareggiato.