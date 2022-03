Stasera si gioca il recupero della diciassettesima giornata del girone di Promozione

Stasera prende il via un altro turno di recupero del campionato di Promozione. Su tutti i campi di promozione, infatti, si disputerà la seconda giornata di ritorno che era stata rimandata a causa dell'aumento dei contagi. Le formazioni che militano nel campionato di promozione sono pronte a un tour de force abbastanza importante visto che disputano tre gare nel giro di una settimana.

Per quanto riguarda le formazioni lecchesi impegnate nel girone B, tre su cinque squadre arrivano da una vittoria ottenuta domenica e si preparano ad affrontare un turno abbastanza impegnativo. Partiamo dall'Olimpiagrenta che ha vinto contro la Nuova Sondrio (2-1) e sfiderà il Cinisello. La formazione milanese è al terzo posto in classifica e ha perso lo scontro diretto contro l'Arcellasco Città di Erba. A Cinisello alle 20.30 andrà in scena sicuramente un bel match. L'Olgiate Aurora, invece, dopo la vittoria nel derby contro il Barzago affronta in casa il temibile Muggiò che nello scorso weekend ha battuto per 3-2 la Casati Arcore. La ColicoDerviese è reduce dalla vittoria in trasferta contro la Vibe Ronchese e affronterà in trasferta un Arcellasco in grande forma. Dall'altro lato le due sconfitte di settimana scorsa: Arcadia Dolzago (perso 7-0 contro il Cavenago) e Barzago (perso 1-0 con Olgiate Aurora) si troveranno di fronte, in ordine, Lissone e Cavenago.

Ecco le altre gare della serata:



Casati-Concorezzese

Cob 91-Alta Brianza

Vibe Ronchese-Nuova Sondrio