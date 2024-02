Un Lecco ridotto all'osso va a Terni. Casilla rifiuta l'offerta

In casa Calcio Lecco possono succedere tante cose, ma di certo non si morirà mai di noia. La possibilità di avere in rosa l'ex portiere del Real Madrid Kiko Casilla è durata lo spazio di un giorno: il 37enne è arrivato mercoledì e giovedì sera, dopo visite mediche e primo allenamento, ha fatto ritorno in Spagna dopo aver proferito il fatidico "no, grazie" al diesse Domenico Fracchiolla. E lo stesso dirigente è ai ferri corti con il patron Paolo Leonardo Di Nunno dopo la fine del calciomercato, tanto che potrebbe pure finire anticipatamente la sua seconda esperienza bluceleste, la prima in Serie BKT.

Il Lecco a Terni senza mezza squadra

Per mister Alfredo Aglietti quella di Terni sarà una fondamentale sfida salvezza. L'allenatore non fa un dramma né del mancato ingaggio di Casilla né della difficile situazione a livello gestionale: tante le assenze in vista di Ternana-Lecco, visto che le influenze si sono fatte sentire e rendono indisponibili vari elementi che vanno a sommarsi agli squalificati Sersanti e Crociata. In vista c’è un riassestamento a livello tattico. Allo stadio “Liberati” sono attesi pochi tifosi – 87 i biglietti venduti fino a questo momento – anche a causa dell’imposizione della fidelity card che terrà a casa i gruppi organizzati.

Aperta la prevendita per Lecco-Como

Alle 15 di venerdì 23 febbraio ha avuto inizio la vendita dei singoli biglietti per la partita Lecco-Como, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie BKT 2023/2024 in programma, il 27 febbraio (ore 20:30), allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Sarà possibile acquistare i biglietti della partita sino a fine primo tempo della gara.

PUNTI VENDITA:

Online su Etes a partire dalle 15:00 di Venerdì 23 febbraio. Acquista qui: https://www.etes.it Presso “Shamrock Irish Pub”, via Giuseppe Parini 5 (Lecco); A partire da Venerdì 23 febbraio dalle 17:30 alle 1:00; Sabato e Domenica dalle 12:00 alle 1:00; Lunedì dalle 17:30 alle 1:00. Biglietteria “Nord” Stadio, in Via Don Pozzi (Lecco); a partire da Venerdì 23 dalle ore 15:00 alle 18:00; Sabato dalle 10:00 alle 12:30; Domenica chiuso; Lunedì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00.

I tifosi locali che acquisteranno i biglietti online dovranno scegliere l’opzione di acquisto del biglietto tradizionale anzichè quello digitale. Fortemente consigliato l’acquisto dei tagliandi online.

Vietata la vendita dei biglietti dei settori locali ai residenti della provincia di Como.

SETTORE OSPITI:

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) prenderà il via Venerdì 23 febbraio alle ore 15:00 e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita. La vendita dei tagliandi è riservata esclusivamente ai possessori della TESSERA DEL TIFOSO

I tagliandi sono acquistabili online sul sito https://www.etes.it

Il prezzo del biglietto sarà di €18 intero e €15 ridotto. (ridotto per over 65 e donne).

PREZZI:

TRIBUNA D’ONORE: €100

TRIBUNA CENTRALE: €45 intero e €35 ridotto

TRIBUNA LATERALE: €35 intero e €25 ridotto

DISTINTI: €25 intero e €18 ridotto

CURVA NORD: €18 intero e €15 ridotto

CURVA SUD (OSPITI): €18 intero e €15 ridotto

Il prezzo ridotto va applicato a donne e over 65.