Il cielo si colora di rosso: gli ultras festeggiano la Calcio Lecco

Festa in centro per il compleanno della Calcio Lecco 1912. Giovedì 22 dicembre la società ha tagliato il traguardo dei 110 anni e i tifosi non hanno fatto mancare il proprio saluto ai blucelesti: i gruppi organizzati della Curva Nord si sono ritrovati di fronte alla Basilica di San Nicolò e al Campanile, uno dei simboli più noti del capoluogo manzoniano, e hanno dato vita a un breve momento di festa: cori, canti, i colori tipici delle torce da stadio e anche i fuochi artificiali sparati nel cielo cittadino. In mezzo alle due ali è stato sventolato il grande bandierone a strisce orizzontali blucelesti che si vede sempre anche al “Rigamonti-Ceppi”. Qualche anno fa, come ricorderanno i più, gli ultras della Nord illuminarono il ponte Azzone Visconti, noto come ponte Vecchio, utilizzando i medesimi mezzi.