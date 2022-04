Tre punti e salvezza raggiunta. La Luciano Manara può festeggiare

Una vittoria che sa di salvezza. Nel turno pasquale la Luciano Manara ha vinto in casa del Mariano Calcio e sale a quota 45 punti. Una gara che ha visto passare in vantaggio i comaschi con la deviazione in rete di Mangili sul tiro di Redalli dopo neanche cinque minuti di gioco. Bravi i ragazzi di Abaterusso a reagire immediatamente e ribaltano completamente il risultato. Ad aprire le danze per i biancoazzurri è Bovis con il rigore segnato al 7' della prima frazione di gioco. I bersaglieri aumentano il ritmo e trovano anche la seconda rete al 28' con Riva. A chiudere definitivamente la gara ci pensa Conti che al 40' sigla la rete del 3-1.

Tre punti che allontanano la formazione di Manara dalla zona pericolosa della classifica. Appuntamento ora a domenica 24 aprile, sempre in casa, per la sfida contro il Codogno.