Troppo Padova per il Lecco di De Paola: all'Euganeo finisce 2-1

Troppo Padova per il Lecco: all'Euganeo, nel turno infrasettimanale, la squadra veneta di Pavanel ha la meglio 2-1. Decidono le reti, straordinarie, di Bifulco e Ronaldo tra primo e secondo tempo. Non basta ai blucelesti la sesta rete in cinque gare consecutive (record, agguantato França) del solito Ganz.

La cronaca dei gol. Vantaggio del Padova all?11?: uno-due tra Bifulco e Ceravolo con il 28 che punta Celjak e Marzorati, li porta a sinistra e li salta brutalmente a destra, calciando sotto il corpo di Pissardo in uscita.

Al 53? Ronaldo, in stato di grazia, porta a spasso la difesa del Lecco; al limite dell?area salta tre giocatori, poi un altro, doppia finta su Marzorati, ingresso in area e destro rasoterra su cui Pissardo interviene ma - un po? colpevolmente - non la trattiene. Gol da fuoriclasse del 10 dei veneti.

Dal nulla, all'80', la possibilità di riaprire il match: Buso lanciato in contropiede, il 99 bluceleste va via alla grande e si fa spingere da Jelenic. Dal dischetto Ganz è implacabile ed eguaglia França con sei gol in cinque partite consecutive.

Gli hitghlights