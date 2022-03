Un super Lecco al cospetto della Juve: Ganz regala i tre punti

Ganz ribalta la Juventus: vittoria importantissima per il Lecco. I blucelesti vanno sotto con la rete dell’ex Iocolano, ma reagiscono e giocano meglio dei torinesi: il numero 9 realizza una doppietta (14 gol in campionato) che vale l'avvicinamento al quarto posto in classifica.

La cronaca dei gol. Al 31', nel momento migliore dei blucelesti, a freddo, il gol della Juve: rimessa laterale lunga, Masini la sfiora di testa e serve direttamente Iocolano che si gira di prima intenzione per il classico gol dell'ex.

Tiro di Petrovic al 42' dai 25 metri, botta terrificante con Israel costretto al grande intervento. Calcio d'angolo di Giudici, mischia in area con Ganz che va a cercare il pallone con il solito grande senso della posizione e insacca di testa.

Prima della mezz'ora della ripresa cross di Battistini su cui la difesa juventina perde Ganz, con il "9" che da tre metri si tuffa sotto la Sud piena di bambini delle scuole calcio e regala il 2-1 ai suoi. A fine partita mister Luciano De Paola: "Dobbiamo dire grazie a questi ragazzi".

Calcio Lecco 1-1 Juventus Under 23 (1-1)

Marcatori: Iocolano (J) al 31′; Ganz (L) al 43′ p.t. e al 28′ s.t.

Lecco (4-4-2): Pissardo; Celjak, Marzorati, Battistini, Capoferri (dal 10′ s.t. Enrici); Giudici (dal 37′ s.t. Nesta), Kraja (dal 37′ s.t. Morosini), Masini, Buso (dal 23′ s.t. Vasic); Petrovic (dal 37′ s.t. Nepi), Ganz (Libertazzi, Lora, Lakti, Merli Sala, Sparandeo, Ciancio, Paltrinieri, Sberna). All. De Paola.

Juventus U23 (4-2-3-1): Israel; Barbieri (dal 33′ s.t. Cerri), Riccio, Poli, Verduci (dal 33′ s.t. De Winter); Palumbo, Leone (dal 42′ s.t. Omic); Aké (dal 28′ p.t. Sekulov), Iocolano, Cudrig (dal 42′ s.t. Lipari); Brighenti (Raina, Siano, Stramaccioni, Boloca, Maressa). All. Zauli.

Arbitro: Emmanuele di Pisa. Note: spettatori 790 paganti, 339 abbonati; ammoniti Leone, Barbieri, De Winter, Celjak. Angoli 3-3.

