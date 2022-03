Il Lecco non scende in campo a Verona: sconfitta dopo tre vittorie di fila

Una prestazione orribile costa alla Calcio Lecco la sconfitta in quel di Verona, dopo una serie di tre vittorie consecutive. La formazione di mister Luciano De Paola di fatto resta sul pullman e non scende in campo, consentendo ai padroni di casa di prendere i tre punti col minimo sforzo.

Il Lecco non tira mai in porta, è la Virtus a provarci timidamente. Il gol-vittoria all'11' della ripresa. Halfredsson ripulisce un bel pallone al 56′, filtrante perfetto per Lonardi che assiste Danti, il 10 veneto stoppa e di prima intenzione, con l’esterno destro, fulmina Pissardo.

De Paola, nel post-gara, cerca di vedere positivo ma non lesina critiche ai suoi: "I ragazzi hanno fatto un bel filotto di risultati positivi, è un passo falso da tenere in considerazione ma che ci può stare. Avevamo preparato la gara in questo modo ma non siamo stati capaci di affrontarla nella maniera corretta e abbiamo provato cose presuntuose. Pensiamo già a mercoledì". Si tornerà in campo al Rigamonti Ceppi contro la Juventus Under 23.

Virtus Verona 1-0 Calcio Lecco (0-0)

Marcatori: Danti (VV) all’11’ s.t.

Virtus Verona (3-5-2): Sibi; Daffara, Cella, Pellacani; Lonardi, Amadio (dal 33′ s.t. Arma), Hallfredsson, Nalini (dal 21′ s.t. Zarpellon), Faedo (dal 27′ s.t. Munaretti); Marchi (dal 33′ s.t. Zugaro), Danti (dal 33′ s.t. Priore) (Giacomel, Mazzolo, Danieli, De Rigo, Vesentini, Tronchin, Zigoni). All. Fresco.

Lecco (4-4-2): Pissardo; Nesta, Merli Sala, Marzorati, Sparandeo; Giudici (dal 14′ s.t. Buso), Kraja (dal 21′ s.t. Lakti), Masini, Vasic (dal 21′ s.t. Lora); Nepi (dal 14′ s.t. Petrovic), Ganz (dal 30′ s.t. Italeng). (Libertazzi, Ciancio, Enrici, Capoferri, Morosini). All. De Paola.

Arbitro: Baratta di Rossano Calabro.

Note: Spettatori 322; ammoniti: Danti, Sparandeo, Nalini, Lakti, Italeng. Angoli 5-2.

Gli highlights della partita