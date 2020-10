Scatta da Ivrea la nuova stagione del Rugby Lecco in Serie B

Il Rugby Lecco è pronto a iniziare la nuova stagione di Serie B. La Fir ha diramato il calendario ufficiale del campionato, che scatterà il prossimo 15 novembre 2020. In palio due promozioni in Serie A per 46 squadre complessive, da evitare tre retrocessioni in Serie C.

Il Lecco di mister Sebastian Damiani esordirà, Girone 1, nella prima giornata del 15 novembre (ore 14.30) sul campo dell’Ivrea, mentre il debutto al Bione avverrà una settimana più tardi contro l’Amatori Capoterra.

Il derby con i cugini del Sondrio si giocherà il 24 gennaio al Bione, e il 2 maggio in Valtellina su un campo che per una volta non dovrebbe presentarsi pesante come spesso accaduto invece in inverno.

A dispetto del pLassato, nessuno "spezzatino" nel calendario all’inizio, e pausa natalizia dal 13 dicembre al 10 gennaio. Altre soste del campionato: 14 febbraio, 14 marzo, 4 aprile.

Il calendario del Lecco

15.11.20 Ivrea Rugby-Club Rugby Lecco (28.02.21)

22.11.20 Rugby Lecco-Amatori Rugby Capoterra (07.03.21)

29.11.20 Rugby Bergamo 1950-Rugby Lecco (21.03.21)

06.12.20 Rugby Lecco-Rugby Rovato (28.03.21)

13.12.20 Rugby Lecco-Amatori&Union R.Milano (11.04.21)

10.01.21 Rugby Varese-Rugby Lecco (18.04.21)

17.01.21 Rugby Lecco-Rugby Franciacorta (25.04.21)

24.01.21 Rugby Sondrio Soc.Coop.Dil.-Rugby Lecco (02.05.21)

31.01.21 Rugby Lecco-Cus Milano Rugby (09.05.21)

07.02.21 Piacenza Rugby-Club Rugby Lecco (16.05.21)

21.02.21 Rugby Lecco-Unione Monferrato Rugby (23.05.21)