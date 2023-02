Campionato Silver LD, le ginnaste di Archè si distinguono in trasferta

Una prova promettente, quella delle atlete di Ginnastica Archè che domenica hanno preso parte alla 1^ Prova individuale del campionato regionale FGI Silver LD di Ginnastica Artistica Femminile. In campo gara a Mortara sono scese le Junior 3 Anna Bonaiti e Beatrice Longhi, mentre la cat. Senior 1 è stata rappresentata da Marta Bonacina e Laura Aldeghi.

I risultati

Le Senior 1, al loro esordio nella nuova categoria, hanno gareggiato per prime portando esercizi in generale solidi e puliti. Marta Bonacina ha raggiunto un ottimo 7° posto nella classifica generale, a 0.6 punti dal podio. Anche il 27° posto in classifica generale di Laura Aldeghi a 1,5 pt dalla quinta posizione è promettente. Al volteggio, Marta Bonacina ottiene il 2° miglior punteggio, seguita da Laura Aldeghi, 4° punteggio in gara. In trave Laura Aldeghi è 7^ mentre Marta Bonacina è 9^. Al corpo libero, sesta posizione per Marta Bonacina, con il 4° punteggio di gara.

La prova delle Junior 3 è stata purtroppo sporcata da qualche incertezza di troppo, ma questo non ha impedito ad Anna Bonaiti di ottenere il bronzo al Corpo libero. Allo stesso attrezzo buona anche la prova di Beatrice Longhi, che si piazza 13^. Alle parallele Anna è 16^, un decimo davanti a Beatrice, 18^. Il 15° posto di Anna Bonaiti in classifica generale è buono e insieme a Beatrice Longhi, possono gareggiare tranquillamente per un posto tra le prime 10.

Il valore del gruppo

In generale la prova lascia ben sperare: stimolanti le indicazioni ricevute, ora a far la differenza sarà la determinazione che ciascuna saprà metterci per affinare e stabilizzare gli esercizi e acquisire sicurezza negli elementi che hanno dato qualche difficoltà. I tecnici sono complessivamenti contenti della prova sostenuta dalle ginnaste e, come sempre, molto fieri dell'unità che si respira nel gruppo, fondamentale anche per mantenere un clima ottimale e funzionale durante gli allenamenti.