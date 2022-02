Energia e determinazione: il ritorno in pedana delle ginnaste di Archè

Esordio positivo per Ginnastica Archè nella prima prova regionale del campionato FGI di Serie D LD di Ginnastica Artistica Femminile, a cui ha partecipato la squadra Junior/Senior formata da Laura Aldeghi, Marta Bonacina, Anna Bonaiti, Beatrice Longhi, Linda Ravasio e Alessia Scaglia.

"Dopo un lungo periodo di preparazione in un contesto caratterizzato dalle problematiche legate all'emergenza sanitaria - spiegano i preparatori dell'associazione sportiva con sede nel Calolziese - le ginnaste sono tornate alle competizioni sabato pomeriggio al Palaunimec di Arcore debuttando nel campionato di Serie D LD con una prova di tutto rispetto, condotta con determinazione ma caratterizzata anche dalla giusta carica emotiva".

Nella classifica finale, ultimata al termine delle competizioni della giornata di domenica, sulle 40 squadre partecipanti Ginnastica Archè si è posizionata al ventesimo posto, con 208.100 punti, a pari merito con la 19^ classificata.

L'attività di allenamento in palestra proseguirà fin da subito mettendo a fuoco gli elementi da migliorare e gli errori rilevati in gara, per perfezionare gli esercizi in vista della prossima prova individuale delle ginnaste, che nella competizione di squadra hanno dimostrato di essere partite con il piede giusto.