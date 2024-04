Pioggia di medaglie per le giovanissime della Ginnastica Archè

Circuito coppa Csi di ginnastica ritmica: le piccole ginnaste dei corsi avviamento e base di "Ginnastica Archè" hanno per la prima volta calcato la pedana di gara conquistando una pioggia di medaglie e riempiendo i podi con i colori della società. La manifestazione sportiva si è svolta a Calco e ha visto protagoniste le giovanissime atlete della Valle San Martino.

Per la categoria Lupette le piccole dell’Avviamento, con i loro esercizi individuali al corpo libero, si sono sfidate con ben 29 ginnaste. Alessandra, Gaia e Giorgia hanno conquistato un bellissimo primo posto a pari merito, seguite al secondo dalla compagna Aurora Carenini.

Sono poi entrate in pedana le compagne più grandi - categoria Tigrotte - con gli esercizi individuali alla palla. Anche per questa categoria popolata da ben 40 ginnaste il podio si è colorato di Archè! Sul primo gradino Agnese e Giada, seguite dalla compagna Martina che conquista la seconda fascia del podio. Bene anche la prova della compagna Dorotea.

A seguire gli esercizi a coppie e squadre, dove sono salite in pedana anche le bambine del corso Base. Alle coppie corpo libero, podio tutto Archè! Primo posto per la coppia Aurora e Alessandra. Al secondo posto pari merito per la coppia Giorgia-Gaia, e Martina-Giorgia. Seguono al terzo posto Giulia e Mariam. Nella squadra corpo libero Elena, Irene e Maria hanno conquistato il primo posto.

Chiudono la gara le compagne più grandi con i loro esercizi di coppia alle palle. La coppia composta da Martina e Agnese conquista il primo posto. Sul terzo gradino del podio le compagne Dorotea e Giada. Molto soddisfatte e contente di questa primissima gara le allenatrici del corso Avviamento (Elisa Frigerio, Martina Togni e Diana Ihnatchenko) e del corso Base (Ivana Iannella e Maddalena Rotasperti).