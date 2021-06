Super Marco: solleva ben 205 chili e diventa campione italiano

L'8 maggio scorso la gioia più grande, quella di essere diventato papà. Oggi, 20 giugno, quella sportiva di essersi laureato campione italiano nella distensione su panca, categoria 97 chilogrammi. Stiamo parlando dell'atleta calolziese Marco Frigerio, in gara questa mattina a Castellanza per la prova valevole per il campionanto organizzato dalla FIPE, la Federazione Italiana Pesistica.

Per Frigerio, che già aveva conquistato altri importanti risultati nel sollevamento pesi, si tratta di un altro trionfo sportivo, nobilitato anche dal record italiano di ben 205 chilogrammi sollevati. A Marco stanno arrivando in queste ore i complimenti di amici, concittadini e preparatori, a partire da quelli della palestra Vitalba Fitness Club di Foppenico.

«Ha superato le avversità, subìto i due lockdown come tutti gli atleti, è diventato papà, ma non ha mai smesso di crederci e di allenarsi con ogni mezzo e in ogni condizione - hanno scritto su Facebook proprio gli amici della palestra Vitalba, tra cui Bruno Frigerio, postando l'immagine della medaglia - Il risultato è oggi arrivato, un risultato atteso con fiducia, e Marco non ha deluso le apsettative! Si è laureato Campione d'Italia Categoria 97 Kg, stabilendo inoltre il record italiano con Duecentocinque chili di ghisa distesi sopra il suo petto! Restiamo in attesa della classifica assoluta, nella quale ad ora è in testa lui! Forza Marco, quando ti sdrai sulla panca sei il più forte d'Italia». E così è stato, al termine dei conteggi e di tutte le prove Frigerio è riuscito a imporsi anche nella classifica generale.

«Felicissimo dei risultati ottenuti»

Nel pomeriggio siamo poi riusciti a raggiungere telefonicamente il campione: «Sono davvero molto contento perchè oggi sono riuscito a conquistare tutti i titoli in palio - ci ha confermato Marco Frigerio - Oltre al campionato di categoria ho ottenuto anche il record italiano, piazzandomi poi primo nella classifica assoluta delle gare disputate a Castellanza. Mi alleno da circa 15 anni e da 4 partecipo alle prove italiane di pesistica. La preparazione è dura, ma da qualche tempo sto raccogliendo i frutti. Colgo l'occasione per ringraziare amici e preparatori della palestra Vitalba, da Mariano a tutti i componenti dello staff tecnico».