Sport: per l'estate tornano gli Orange Summer Camp della Polisportiva Valmadrera

Le attività saranno svolte all'interno dell'oratorio di via Bovara e al Palaparrocchiale

Via Bovara, 11

Tornano gli Orange Summer Camp organizzati dalla Polisportiva Valmadrera, che riguardano calcio e pallavolo. «L'obiettivo è sempre quello: essere d'aiuto alle famiglie nel periodo estivo facendo crescere i ragazzi nello sport - spiega la storica società valmadrerese -. Il Camp di calcio raddoppia, con la possibilità di scegliere la settimana tra il 30 agosto al 4 settembre o quella tra il 6 e 11 settembre o entrambe. Le attività si tengono presso il campo sintetico dell'oratorio di Valmadrera, per un massimo di 60 atleti degli anni 2015-2010».

Per quanto riguarda il camp di pallavolo, questo si terrrà «nella settimana tra il 30 agosto ed il 4 settembre presso la palestra Palaparrocchiale di via Trieste 16 a Valmadrera. Sarà per un massimo di 50 atlete degli anni 2015-2009».

L'iscrizione è on line tramite il QRCode presente nei manifesti disponibili sui social della Polisportiva, dove sono riportate tutte le altre informazioni dei Camp. Le attività sono organizzate nel rispetto delle normative anti-Covid in essere ed è richiesto il certificato della visita medica.