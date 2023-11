A Valmadrera arrivano due campi da padel

Via il campo da calcetto, al Tennis Club 88 arrivano due campi da padel. L'attuale struttura, in erba sintetica e utilizzata anche per giocare a tennis, è stata interessata dai vari passaggi istituzionali durante gli ultimi giorni. Con il parere favorevole espresso dal Comune di Malgrate nella seduta della giunta comunale dello scorso 7 novembre, è stato avviato formalmente l'iter per la sopracitata conversione nell'area del frequentato centro sportivo Rio Torto.

Valmadrera, nuovi campi da padel

La proposta progettuale arrivata sul tavolo degli enti, che ha chiuso una serie di colloqui avviati negli anni precedenti da parte dell'associazione valmadrerese, concessionaria dell'area dei campi da tennis e del campo di calcetto sino al prossimo 2031. Nel progetto è prevista l'eventuale realizzazione di un terzo campo da padel al posto del campetto, il cui fondo è ormai completamente usurato.

“Tale progetto oltre a valorizzare uno sport emergente che di fatto sta coinvolgendo un elevato numero di persone, non comporta nessun onere in capo agli enti, stante che il progetto verrà realizzato a totale cura e spese dell’Asd, e alcuna ulteriore modifica alla concessione in essere”, spiega il Comune di Valmadrera.