I Ragni Lecco conquistano cinque medaglie ai Campionati italiani giovanili di arrampicata

Sugli scudi, come sempre, il talento di Beatrice Colli che conquista la medaglia d'oro in Speed e Combinata, con una di bronzo in Boulder. Stesso risultato per Juri Villa, poi anche argento in Combinata

La squadra di arrampicata dei Ragni di Lecco brilla ai Campionati italiani giovanili svoltisi ad Arco: in lizza ben 11 atleti fra le categorie Under 16, 18 e 20 che hanno reso Lecco la seconda squadra a livello nazionale come numero di ragazzi capaci di superare i circuiti regionali.

Sugli scudi, come sempre, il talento di Beatrice Colli che conquista la medaglia d'oro in Speed e Combinata, con una di bronzo in Boulder (al termine di una finale dal pathos olimpico) e la finale in Lead con ottavo posto finale.

Juri Villa torna a casa con il bronzo in Boulder (aveva dominato le qualifiche), il quarto posto in Lead e il sesto in Speed (errore nel confronto diretto quando era in netto vantaggio), con un conseguente argento in Combinata.

Settima Valentina Arnoldi nella finale Lead, da cui rimane fuori per due prese Giulia Rosa. Nelle U16 femminile un'imprevista scivolata impedisce a Giulia Passini la finale, nella quale puntava al podio.

Fuori dalla finale Lead ma ottima prestazione fra gli U20 maschile per Francesco Mauri, capitolo a parte per Samuele Bonfanti per gli U18: il giovane raggiunge la finale Lead (poi nono) e nella qualifica Boulder sale tutte e cinque le zone (ma con due Top), finendo decimo in totale.

Grande lotta per Francesca Giudici, Iris Bielli, Tommaso Mattarelli, menzione speciale per Anna Aldè, in finale Lead e fuori di pochissimo dalla finale Boulder pur non essendosi allenata sullo specifico per mesi a causa della maturità. Complessivamente, i Ragni sono arrivati terzi nella classifica a squadre U14+20, e secondi fra gli U20.