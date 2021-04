Mandello in festa per i suoi canottieri: Andrea e Martino salgono sul tetto d'Europa

Lo striscione comparso a Olcio per celebrare il successo di Andrea Panizza

Mandello in festa per l'ennesima straordinaria campagna internazionale dei suoi atleti nel canottaggio. L'Italia splende ai Campionati europei Assoluti a Varese. E nell'azzurro c'è tanta, tantissima Mandello con la scuola remiera della Moto Guzzi che continua a dettare legge.

Andrea Panizza (Fiamme Gialle/Moto Guzzi) si è confermato dopo i successi degli anni passati sul Quattro di coppia senior, insieme ai compagni di armo Simone Venier (Fiamme Gialle), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle) e Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati). Un dominio nella finale, con l'Italia in grado di tenere a bada l'equipaggio olandese e l'Estonia.

Ennesima medaglia d'oro anche per l'inossidabile Martino Goretti (Fiamme Oro), il cui talento non conosce età; a 35 anni Martino ha trionfato nel Quattro di coppia Pesi leggeri con Antonio Vicino (Marina Militare), Patrick Rocek (SC Lario) e Niels Torre (SC Viareggio). In finale, l'Italia ha resistito all'attacco finale della Francia, seconda davanti all'Olanda.

Splendido argento per i giovani Simone Fasoli e Simone Mantegazza (Canottieri Moto Guzzi) sul Due senza Pesi leggeri. A lungo, i due mandellesi hanno accarezzato la vittoria, per poi subire il sorpasso dall'armo ungherese e chiuedere nettamente davanti alla Moldavia.

Da segnalare, nelle acque di Varese, anche il quarto posto Lorena Fuina (Moto Guzzi) al timone del Quattro con PR3, e l'ottavo di Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/Sc Lario) sull'Otto femminile.