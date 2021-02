Calcio: il Lecco espugna il campo della Carrarese, quarto posto in classifica

Il Lecco prosegue la sua corsa verso i piani nobili della classifica del girone A di Serie C. A Carrara la vittoria è di misura e fanno sette punti in tre partite che valgono il quarto posto.

Dopo un palo colpito dall'ex Giudici di testa su cross di Marilungo, i blucelesti passano in vantaggio al 19': cross di Foglia che aggira tutta la difesa carrarese, Azzi stoppa sul lato debole e, di controbalzo, supera Pulidori. Nel finale di tempo il raddoppio: Marotta (entrato per Bolzoni) recupera palla e apre sulla destra per Iocolano che non ci pensa molto e trafigge Pulidori con un preciso diagonale sul palo lontano. Si va al riposo sul 2-0.

Al 60', dagli sviluppi di punizione (involontario il presunto fallo di mano di Marotta), Valiatti crossa da destra, Murolo si inserisce in posizione dubbia e colpisce di testa, centrando la traversa: sul rimpallo Marilungo ha il tempo di battere a rete accorciando le distanze. Negli ultimi minuti i padroni di casa non pungono e il Lecco spreca qualche chance in ripartenza. Finale 2-1.

Carrarese 1-2 Calcio Lecco 1912 (0-2)

Marcatori: Azzi (L) al 19′, Iocolano (L) al 43′ p.t.; Marilungo (C) al 15′ s.t.

Carrarese (4-2-3-1) Pulidori; Valietti, Borri, Murolo, Ermacora (dal 1′ s.t. Bresciani); Luci, Foresta; Giudici (dal 28′ s.t. Manzari), Marilungo, Schirò (dal 1′ s.t. Infantino); Piscopo (dal 1′ s.t. Caccavallo) (Mazzini, Agjei, Pavone, Doumbia). All. Silvio Baldini.

Lecco (3-5-2) Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Cauz; Celjak (dal 22′ s.t. Masini), Bolzoni (dal 27′ p.t. Marotta), Foglia, Lora, Azzi (dal 28′ s.t. Capoferri); Mangni (dal 28′ s.t. Mastroianni), Iocolano (Borsellini, Mastroianni, Malgrati, Capogna, Nannini, Emmausso, Nesta, Moleri, Raggio, Capoferri). All’D’Agostino

Arbitro: Michele Giordano di Novara

Note. Ammoniti: Cauz, Ermacora, Bresciani, Celjak, Capoferri, Pissardo, Mastroianni. Angoli: 7-6.