Casatese, domenica arriva il Ponte San Pietro

Dopo le gare dello scorso weekend, la Serie D si prepara a tornare in campo per un’altra giornata di campionato (la sesta) in programma domenica 9 ottobre

Si comincia alle ore 15.30 con la Casatese impegnata tra le mura amiche contro i bergamaschi del Ponte San Pietro. Una gara importante per la formazione di mister Commisso, dato che le dirette contendenti al titolo si sfidano (La Virtus Ciserano Bergamo ospita il Lumezzane). I lecchesi dovranno, per forza di cose, trovare i tre punti se non vogliono rischiare di allontanarsi dalla vetta del girone, guidata attualmente dall’Arconatese a 12 punti.

Isella e compagni arrivano da tre pareggi consecutivi che gli hanno rallentato la corsa, dopo le due vittorie di inizio anno. Per gli avversari di Ponte San Pietro una vittoria e un pareggio negli ultimi turni di campionato, che hanno necessità di ritrovare marcia.