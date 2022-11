Casatese, seconda sconfitta in questo campionato

Seconda sconfitta stagionale per la formazione di Casatenovo nella decima giornata della serie D girone B. A trionfare, tra la formazione bergamasca della Virtus Ciserano Bergamo. Al Comunale di Casatenovo il match si sblocca nella prima frazione é in meno di dieci minuti i bergamaschi trovano il raddoppio: ad aprire le danze ci pensa la rete messa a segno da Jaouhari (29′) e poi ci pensa Vitali al 34′ a chiudere i giochi. La situazione non cambia nemmeno nella ripresa e la formazione di Commisso cade per la seconda volta In questo campionato.

La Casatese resta a 11 punti, poco distante dalla zona play out.

La classifica aggiornata dopo l'ultima giornata

Lumezzane 23

Arconatese 20

Varesina 18

Villa Valle 18

Alcione Milano 17

Brusaporto 16

Virtus Ciserano Bergamo 16

Casatese 14

Sporting Franciacorta 14

Seregno 13

Ponte San Pietro 12

Desenzano 11

Folgore Caratese 11

Città di Varese 9

Real Calepina 9

Caronnese 7

Breno 6

Sona 5