Che batosta per il Missaglia: l’Arcellasco ne segna 7!

Sei giornate di campionato sono poche per tirare le prime conclusioni o fare pronostici finali, ma è l'avvio di stagione Missaglia Maresso, in fondo alla classifica non è sicuramente dei migliori. La formazione lecchese, neopromossa, sta faticando parecchio nel campionato di Promozione dove ha trovato fino ad ora solamente due pareggi con Speranza Agrate e GrentArcadia e altre quattro sconfitte. I biancoazzurri hanno subito 17 gol e ne hanno solamente messi a segno 5 con Verderio, Soleti, Rigamonti e Galbiati. Insomma, tante difficoltà per la formazione di Magni che deve assolutamente cambiare passo se non vuole allontanarsi troppo dalle dirette concorrenti per la salvezza.

Nella sfida di domenica, tra le mura amiche hanno affrontato la squadra di Erba guidata da Iotti, che li ha nettamente travolti con un sonoro 7-0. Una gara che si indirizza immediatamente nella direzione giusta per la capolista del girone B, che non fatica contro la penultima in classifica. Apre le marcature la rete segnata da Corvino al 2’ poi al 28' Galbiati commette fallo in area e lascia i biancoazzurri in inferiorità numerica. Dal dischetto va Rossetti che non sbaglia e fa 2-0. L'Arcellasco spinge e chiude il Missaglia nella propria metà campo: Poerio (34') e Rossetti (38') firmano il poker prima dell'intervallo. Al rientro in campo la storia non cambia: la rete del 5-0 è un'autogol di Proserpio che manda definitivamente a tappeto i lecchesi. Si vede una sola squadra in campo: l'Arcellasco che domina in lungo e largo. Molteni al 13'st mette dentro il 6-0 e il definitivo 7-0 è ad opera di Bergna (25'st). Una vittoria pesante per i comaschi che dimostrano la loro forza e la voglia di continuare ad occupare la prima posizione in classifica. Mentre il Missaglia finisce sempre più in fondo.

La classifica del girone B

Arcellasco 16

Casati Arcore 16

Cavenago 14

Nuova Sondrio 13

Biassono 12

Vibe Ronchese 12

ColicoDerviese 9

Calolziocorte 8

Costamasnaga 7

Lissone 7

Galbiate 6

Speranza Agrate 5

GrentArcadia 4

Olgiate Aurora 3

Concorezzese 3

Missaglia Maresso 2