Che pareggio della Colicoderviese contro Concorezzo

Finisce in pareggio la sfida della ColicoDerviese di domenica contro la Concorezzese. Al vantaggio ospite di Sclapari al 20’ del secondo tempo, risponde Agustoni pochi minuti dopo al minuto 23. Insomma, un gol a testa e un pareggio che non vede sorridere entrambe. Ai padroni di casa gialloblù il punto guadagnato va bene per la classifica visto che la diretta concorrente Cob91 ha perso in casa contro il Cinisello. Inoltre la gara dei lecchesi era stata condizionata dall'espulsione di Rota, per proteste al 35'del primo tempo. La ColicoDerviese ha comunque qualche rammarico di troppo, visto le numerose occasioni da gol che ha avuto per ottenere la vittoria.

La prossima settimana sarà impegnata nella trasferta monzese contro la Vibe Ronchese.