Domenica sulle strade della Brianza il 92° Piccolo Lombardia

Tutto pronto per la 92^ edizione del Piccolo Lombardia, classica del ciclismo internazionale per la categoria Under 23 che vede come sempre Oggiono e il Velo Club Oggiono protagonisti. Si gareggia domenica 4 ottobre, schierato il parterre delle principali squadre a livello mondiale, con relativi corridori di punta. In tutto saranno 176 gli atleti pronti a darsi battaglia sul percorso di quasi 180 chilometri.

Il percorso

Come già comunicato nei giorni scorsi il tracciato disegnato dal Velo Club Oggiono presenta in questa stagione alcune novità nella sua parte iniziale. I corridori affronteranno tre giri di un circuito a corto raggio attorno alla zona dell'Oggionese con tre volte la salita di Sirtori. Resta invariato rispetto alle ultime edizioni, invece, il finale che negli ultimi anni ha sempre regalato spettacolo. Quindi confermata la mitica scalata al Ghisallo (dopo circa 128 km) e poi, in sequenza, prima lo strappo di Villa Vergano che porta al Colle Brianza, quindi la Marconaga di Ello che saranno con tutta probabilità i punti dove anche quest'anno si deciderà la corsa e che faranno emergere il nome di un nuovo vincitore.

Il programma

Il ritrovo per le operazioni preliminari e la verifica licenze è previsto dalle ore 8 nella sede della Banca Bcc Brianza e Laghi di via Lazzaretto 15/A ad Oggiono. Seguirà dalle 10.30 la presentazione di tutte le squadre partecipanti. Sono 30 quelle iscritte, 10 italiane e 20 straniere in rappresentaza di 14 nazionalità. La partenza ufficiale sarà data in viale Vittoria alle ore 12. In totale i concorrenti dovranno percorrere 177,7 km. L'arrivo è previsto intorno alle ore 16 ad Oggiono.