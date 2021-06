Un gradito ritorno a Valmadrera: ecco coach Zucchi

Molti addetti ai lavori ricorderanno la figura di Stefano Zucchi quando il tecnico brianzolo faceva parte dello staff tecnico della Starlight Valmadrera nel periodo in cui, il team, militava in serie B (Zucchi era stato anche l'allenatore) per poi essere ripescata in A2. Stefano Zucchi (classe 1962 di Arcore) ritorna ora a Valmadrera per ricoprire il ruolo di allenatore della prima squadra di basket femminile. L'accordo è arrivato giovedì mattina ma è stato formalizzato sabato.

Il coach si dice felice del suo ritorno a Valmadrera. «In effetti è così. Facevo parte dello staff tecnico di Valmadrera quando la società venne ripescata in A2 ed ho allenato anche la squadra in serie B - commenta Zucchi - Ho trascorso tre anni fantastici a Valmadrera, e questo è anche uno dei motivi per i quali ho accettato. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con la società ed il suo presidente Pino Scelfo. E penso di aver lasciato dei segnali importanti quando sono stato qui a Valmadrera. Tutto ciò ci ha portato a risentirci. Il presidente mi ha proposto questo progetto. Personalmente ho sempre voluto allenare un team come Valmadrera. Partiamo con questo importante progetto».

Il tecnico brianzolo, per dovere di cronaca, rimane sulla panchina della compagine cestistica under 17 del Cusano. Come si organizzerà? «Diciamo che sono appena arrivato e devo parlare ancora con la dirigenza valmadrerese e con le ragazze - aggiunge il coach - Posso dire che l'attuale gruppo che ha riconfermato la propria presenza nella Starlight è formato da atlete che conosco bene. Da settimana prossima - conclude Zucchi - inizieremo a mettere le basi per la prossima stagione. Quello che chiedo è di avere un gruppo di atlete che mettano in campo ed in allenamento il 110/100. Diamo tutti il massimo per ottenere il meglio».