Attesi 400 atleti per la Colico Triathlon Lago di Como

Si terrà domenica 30 giugno la seconda edizione della Colico Triathlon - Lago di Como, importante evento sportivo inserito nel prestigioso calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon, che richiamerà 400 atleti dall'Italia e dall'estero nella zona dell'alto lago lecchese. L'organizzazione è in capo a Spartacus Thriathlon Lecco. In base alle categorie e alle due tipologie di gara, sono previsti 750 metri di nuoto sprint o 1.500 metri di nuoto olimpico, 20 o 40 chilometri di ciclismo, e 5 o 10 di corsa.

Come ricordato dal Comune di Colico, durante lo svolgimento della competizione ci saranno alcune modifiche e limitazioni alla viabilità ordinaria: "Le limitazioni sono già indicate con apposita segnaletica in loco e sono previste durante lo svolgimento della competizione domenica 30 giugno, indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 12:30". L'inizio delle gare è prevista alle 9.30 con arrivi, partenze e premiazioni sempre in piazza Garibaldi, mentre la zona cambio per gli atleti si troverà sul lungolago Polti.