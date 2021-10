Coppa Italia Promozione: domani al via i sedicesimi per le squadre lecchesi

Domani al via ai sedicesimi di Coppa Italia Promozione, chi sfideranno le lecchesi rimaste in corsa per il titolo?

Un ottobre di ferro e fuoco per le squadre lecchesi che sono rimaste in corsa per il titolo in Coppa Italia Promozione. Domani, infatti, si disputeranno i sedicesimi di finale che ricordiamo sono a gara unica. La vittoria significherebbe solo una cosa: accedere agli ottavi di finale. Ma quali sono le squadre di Lecco rimaste a giocarsi la competizione e quali squadre affronteranno? Ecco gli abbianamenti



Castello Città di Cantù-Barzago

ColicoDerviese-Casati Calcio Arcore

Ecco il programma delle altre gare della giornata:

Alagno-Robbio Liberatas

Castellana C.G.-Suzzara Sport Club

Colognese-Casazza

Locate-Unione Calcio Basso Pavese

Muggiò-Basiano Masate

Ospitaletto-Vighenzi Calcio

Paullese Calcio- Città di Segrate

Senna Gloria-Juventina Covo

Universal Solaro-Cinisello

Valle Olona-Accademia Inveruno

Vibe Ronchese- San Pellegrino

Viscontea Pavese-Vighignolo

Voluntas Montichiari-Soncinese

Morazzone-Saronno