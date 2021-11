Coppa Italia Promozione: domani il Barzago sfida il temibile Cinisello

Sta per tornare in campo la Coppa Italia. Domani sarà la volta del campionato di Promozione. Sono sedici le squadre impegnate che cercheranno assolutamente di trovare la qualificazione per i quarti di finale in programma il 2 marzo 2022.

Si comincia già dal pomeriggio con l'anticipo delle 14.30 tra Vighignolo e Alanga, per continuare con le altre gare che andranno in scena alle 20.30.

Per quanto riguarda la provincia di Lecco sono due le squadre impegnate nelle fasi cruciali di questa competizione. Il focus sarà per il Barzago. La compagine lecchese non sta facendo bene nel campionato, visto che nelle ultime due giornate sono arrivate ben due sconfitte di cui una proprio contro la squadra che si troverà davanti in questi ottavi di finale. Stiamo parlando dei milanesi del Cinisello, che stanno dominando il campionato insieme alla squadra monzese del Muggiò.

Insomma, se in campionato le difficoltà sono tante e i punti raccolti sono solamente cinque, in Coppa Italia la situazione sembra completamente diversa. I ragazzi di Arrigoni sembrano aver preso sul serio questo torneo e vogliono arrivare in fondo. L'appuntamento per l'accesso ai quarti di finale è per domani 10 novembre alle ore 20.30 al Centro Sportivo Lambrone di Erba.