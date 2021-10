Coppa Italia Promozione, ecco com'è andata la gara del Barzago

In Promozione sono andati in scena ben sedici incontri che hanno determinato le squadre che disputeranno gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma il 10 novembre. Per quanto riguarda la provincia di Lecco, oltre alla ColicoDerviese, a giocare c'era anche il Barzago. La squadra guidata da mister Arrigoni era impegnata nella trasferta contro Castello Città di Cantù.

espugna il "Toto Caimi" grazie alle reti di Cortesi e Dodesini che annullano la rete comasca di Iannello