Coppa Italia Promozione: I risultati della giornata

Esordio in questa stagione per le formazioni lecchesi che hanno disputato la prima giornata di Coppa Italia del campionato di Promozione. Ecco come sono andate le partite.

Pronti, partenza, via. Nella giornata di ieri ha preso il via la prima competizione di questa stagione sportiva: stiamo parlando della Coppa Italia con tante partite che hanno visto all'opera le squadre dei gironi di Promozione. In attesa dell'inizio del campionato, previsto per il 19 settembre, sono state ben quattro le partite che hanno visto impegnate le squadre della provincia di Lecco.



Due vittorie e due pareggi nello specifico. Partiamo dal Barzago che in casa ha battuto per uno a zero la compagine dell'Altabrianza Tavernerio grazie alla rete di Riccardo Sala, classe 1999. Tre punti importanti che permettono alla formazione di Barzago di studiare gli avversari dell'Arcellasco vista la giornata di riposo.

Nell'altro girone, il 9, la Colicoderviese ha espugnato il campo di Sondrio con la doppietta di Nicola Rota. I Lecchesi hanno comunque subito un gol su rigore di Venezia. Domenica 12 settembre ci sarà la gara di ritorno, l'obiettivo è almeno il pareggio così da conquistare senza problemi la qualificazione alla fasi successive.



Un pari senza reti invece quello nel derby tra Olimpiagrenta e Arcadia Dolzago, nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il match durante il 90 minuti di gioco e ora con l'entrata al secondo turno della Casati Arcore entrambe le formazioni si giocheranno il tutto per tutto per il passaggio del turno.

In ultima battuta l'Olgiate Aurora ha conquistato un punto in casa del Lissone, disputando un'ottima gara. La prossima partita li vedrà impegnati con la compagine del Muggiò che ha grandi obiettivi per questa competizione.