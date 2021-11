Coppa Italia Promozione: la ColicoDerviese accede ai quarti di finale

Una grande gara e un risultato che le consente di finire tra le prime 8 della Promozione Lombardia. Sì perché nella gara in programma ieri, 10 novembre, la ColicoDerviese ha battuto la temibile formazione del Muggiò ed ha conquistato l'accesso ai quarti di finale.

Si può dire quasi che i lecchesi abbiano conquistato un grande successo visto che in stagione il Muggiò non aveva ancora subito sconfitte tra campionato e coppa.

Nella prima frazione di gioco non succede quasi niente. Cambia tutto nella seconda parte della gara quando al minuto 11 si sblocca grazie al gol di Rossi della ColicoDerviese che è veloce a girarsi sulla punizione battuta da Scotti. Dopo neanche tre minuti arriva un calcio di rigore sempre a favore della squadra guidata da Invernizzi. A siglare la rete del raddoppio dagli undici metri ci pensa capitan Scotti. Poco dopo il Muggiò rimane in dieci, Nopali viene espulso nel giro di cinque minuti per una doppia ammonizione, ma nonostante questo la formazione di Natobuono si rende pericolosa con la punizione di Cavalli. In pieno recupero Mattaboni serve splendidamente Pasquinelli che però manca il terzo gol, e si vede pararare la propria conclusione da Frontino. Ora gli uomini di Invernizzi affronteranno nei quarti di finale in programma il 2 marzo 2022 l'Unione Sportiva San Pellegrino che è uscita vittoriosa dalla gara, conclusa ai calci di rigore con il Casazza.