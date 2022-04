Coppa Italia Promozione, la ColicoDerviese è in finale

Dopo tanta fatica è arrivata la finale! Così dopo lo 0-0 ottenuto nella gara di andata a Inveruno, questa volta la ColicoDerviese non sbaglia e conquista l’accesso alla finale di Coppa Italia del campionato di Promozione.

Un primo tempo molto equilibrato tra le due formazioni, con le squadre attente a non sbilanciarsi troppo e a cercare lo spunto vincente per “colpire” l’avversario. Ma ecco che, nella ripresa la ColicoDerviese entra con una mentalità aggressiva e alza il baricentro della squadra. Oliva, dell’Inveruno, già ammonito per un fallo lascia i suoi in dieci uomini e dalla punizione, Augustoni trova l’angolo vincente al 23’. Non passano neanche tre minuti che i gialloblù trovano il raddoppio con Pasquinelli. Due gol che regalano il sogno finale. Appuntamento ora alla sfida più importante della stagione.