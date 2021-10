Coppa Italia Serie D, ecco gli abbinamenti dei trentaduesimi

Nella giornata di ieri il Dipartimento Interregionale ha pubblicato e reso noto gli accoppiamenti per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie D. Il turno è in programma mercoledì 3 novembre alle ore 14.30. Per quanto riguarda la Casatese, squadra lecchese, questa è stata eliminata nel primo turno contro la Virtus CiseranoBergamo (2-3 il finale del match). I Lecchesi quindi ora sono impegnati solo ed esclusivamente nel campionato e nel turno infrasettimanale hanno incontrato il Caravaggio, vincendo per 6-2.

Ricordiamo che la formula della Coppa Italia, quest'anno prevede fino alle semifinali partite a gara unica. Qui di seguito le date degli impegni di Coppa:

3 novembre 2021 - Trentaduesimi

24 novembre 2021 - Sedicesimi

5 gennaio 2022 - Ottavi

2 marzo 2022 - Quarti

30 marzo 2022 - Semifinali

22 maggio 2022 – Finale

Ecco di seguito gli accoppiamenti delle altre squadre:

Montebelluna-Caldiero Terme

Levico Terme-Cartigliano

Delta Porto Tolle-Union Clodiense

Virtus Ciseranobergamo-Arzignano

Derthona-Fossano

Novara-Pontdonnaz

Fanfulla - Vis Nova Giussano

Sporting Franciacorta-Breno

Castellanzese-Caronnese

Caravaggio-Ponte S. Pietro

Progresso-Coreggese

Forlì-Ravenna

Vado-Sanremese

Real Forte Querceta-Prato

Seravezza-Sestri Levante

San Donato Tavarnelle/Lornano Badesse-Follonica Gavorrano/Pianese

Scandicci-Flaminia

Sporting Trestina-Foligno

Recanatese-Tolentino

Chieti-Sambenedettese/Porto D’Ascoli vs Notaresco

Castelnuovo Vomano-Vastogirardi

Cynthialbalonga-Aprilia

Trastevere-Vis Artena

Lanusei-Torres

Audace Cerignola-Giugliano

Altamura-Molfetta

Casarano-Bitonto

Sorrento-Gladiator

Santa Maria Cilento-Cavese

Cittanova-Francavilla

Fc Messina-Acireale

Trapani-Licata