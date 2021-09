Coppa Lombardia Promozione: l’Arcadia Dolzago cade in casa contro il Casati Arcore

In Coppa Lombardia arriva una sconfitta per l’Arcadia Dolzago che non riesce a trovare il pareggio che gli permetterebbe di rimanere in corsa per la competizione.

Seconda giornata di Coppa Lombardia per l'Arcadia Dolzago che esce sconfitta dalla sfida contro il Casati Arcore e salutano quasi in maniera definitiva la Coppa Lombardia. I ragazzi guidati da Bonomi non riescono a trovare i gol che gli permetterebbero di rimanere ancora in corsa per la competizione.

La gara fin dai primi minuti sembra molto equilibrata, entrambe le squadre si studiano e cercano di capire come mettere in difficoltà l’avversario. Non ci sono troppe emozioni nella prima parte della gara, tanto che si va al riposo con le reti inviolate da entrambe le parti.

Succede tutto e di più nella seconda parte del match. Al 10’ Matteo Gabellini batte un ottimo calcio d’angolo che mette in difficoltà la difesa dell’Arcadia Dolzago. Tra un rimpallo e l’altro ad arrivare sul pallone è Andrea Bossotti, che di sponda passa a Lorenzo Mita che infila in rete il pallone dell’1-0. I ragazzi di Bonomi cercano di reagire al gol subito e sfiorano più volte la possibilità di pareggiare i conti. Ma è al 35' che arriva un'altra batosta per i padroni di casa. Dalle retrovie parte Fanti che in velocità si porta nell'area di rigore avversaria e mette in mezzo un pallone per Capone che non può far altro che appoggiarlo in rete. La gara si chiude di fatto qui.

Arcadia Dolzago - Casati Calcio Arcore 0-2

Reti: 10'st Mita, 35'st Capone