Di corsa da Nizza a Cannes: Jarno Vannucchi brilla sotto il sole francese

Trasferta francese nel fine settimana per il lecchese Jarno Vannucchi, portacolori della 3Life, al via della Marathon des Alpes Maritimes Nice-Cannes. Percorso impegnativo, interamente con vista sul mare della Baia des Anges, e tempo finale di 3h32'55" per Annucchi dopo i tradizionali 42 chilometri e poco più della maratona.

"L'obiettivo massimo era 3h 30', quello minimo 3h 45' - racconta Vannucchi nel post gara - Ho chiuso in 3h32'55", vicino al massimo traguardo che mi ero fissato e considerando il ventaccio contro negli ultimi 12 km, quando ormai si corre di cuore e testa perché le gambe sono secche. Giornata spettacolare, con cielo terso, che ha reso ancora più belli i 42 chilometri di panorami e cittadine di porto mozzafiato. Organizzazione non impeccabile, ma la bellezza del percorso fa passare tutto in secondo piano".

Jarno si è classificato 894° su ben 4.044 uomini al traguardo, con la 129^ posizione, su 472, di categoria tra gli M2. Per lui primi 10 chilometri completati in 48'46", passando al controllo di metà gara in 1h43'49" e a quello dei 30 chilometri a 2h29'15".