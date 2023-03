Torna la 50 Km nel parco dell'Adda, associazioni protagoniste

Prosegue l'iter organizzativo de "La 50 KM nel Parco dell'Adda" che si terrà domenica 10 settembre grazie alla collaborazione tra "I Fadanà" asd e il Parco Adda Nord. Venerdì scorso si è tenuta una riunione presso Villa Gina, sede dell'ente, a cui oltre gli organizzatori della corsa hanno partecipato una cinquantina di volontari delle associazioni del territorio che daranno il loro contributo per la buona riuscita dell'evento podistico.

Per il Parco erano presenti il consigliere Antonio Groppelli e Bruno Facheris (responsabile del servizio gestione valorizzazione e sviluppo ambientale Parco Adda Nord), mentre per i Fadanà è intervenuto il presidente Fabio d'Adda con i suoi più stretti collaboratori. Lunga la lista delle associazioni che hanno risposto presente, alle quali nei prossimi mesi se ne aggiungeranno sicuramente di nuove. Hanno già dato la loro adesione:

Guardie Ecologiche Volontarie Parco Adda Nord

Reds Runner

Pro loco di Paderno d’Adda

Centro culturale Rudun di Groppello

Anc Cassano (ex Carabinieri)

Asd Equilibri di Cornate d’Adda

Protezione civile di Cassano

Gorgoradio

GpAvis-Aido Trezzo

Velo Club Inzago

Avis-Aido di Vaprio

Pro loco di Vaprio

Gruppo alpini Trezzo

Gruppo alpini Vaprio e Cassano

Ricordiamo come dal 3 gennaio sia già possibile iscriversi attraverso AppNRun oppure sul sito www.ifadana.it. Per tutte le info si può scrivere una mail a info@ifadana.it oppure telefonando al 3315725996.

Tre i percorsi previsti

Sono tre i percorsi allestiti dagli organizzatori. Quello più lungo di 50 chilometri, per gli atleti più resistenti e allenati alle lunghe distanze, unirà Lecco a Cassano d’Adda percorrendo idealmente, da nord a sud, quasi tutto il Parco Adda Nord (che si estende fino a Truccazzano) sfruttando l’alzaia lungo il fiume. Il percorso mediano di 26 Km avrà come sede di partenza Imbersago con punto d’arrivo sempre Cassano d’Adda. La terza opzione è quella della staffetta con la prima frazione da 21 Km da Lecco a Imbersago e la seconda da Imbersago a Cassano d’Adda.

Si può scegliere per tutte e tre le distanze sia l’opzione della gara competitiva che della gara non competitiva. "Con questa significativa partnership il Parco Adda Nord conferma ulteriormente la sua vocazione attrattiva e turistica oltre che rappresentare un territorio perfetto per chi desiderare fare sport in un contesto naturalistico di prim’ordine" fanno sapere i portavoce dell'ente.