Trail du Ventoux, Andrea Rota è il più veloce in terra francese

Un primo posto prestigioso in Francia per il giovane atleta lecchese Andrea Rota. Lo skyrunner dell?Osa Valmadrera ha infatti vinto il trail du Mont Ventoux - il monte Ventoso celebrato nella letteratura da Petrarca e nello sport da Pantani - la gara di 46 Km valida come selezione per la nazionale francese, disputata lungo i sentieri di montagna della Provenza.

Andrea correva per il team Salomon e ha vinto la gara dei 46 chilometri con un tempo di 3 ore, 48 minuti e 1 secondo staccando Thibaut Garrivier di 50 secondi, terzo sul podio di categoria Mattia Bertoncini. Il trail du Ventoux ha visto numerosi skyrunner misurarsi anche lungo gli altri tre percorsi di 15, 29 e 72 chilometri.

Il sindaco Antonio Rusconi, a nome dell?Amministrazione comunale di Valmadrera, ha voluto complimentarsi pubblicamente con il giovane Andrea Rota: "Complimenti vivissimi a Andrea per la grande gara disputata e per la vittoria".