Tutto pronto per la Corsa a coppie dell'Innominato: "Già tanti iscritti, vi aspettiamo"

Già superata quota 240 coppie iscritte e ora inizia il conto alla rovescia in vista del via. È ormai tutto pronto per la settima edizione della Corsa a coppie dell'Innominato, evento simbolo di Vercurago nonchè una delle gare podistiche più apprezzate e partecipate dell'intero territorio lecchese. L'appuntamento è in programma per il pomeriggio di sabato 24 settembre con ritrovo presso l'oratorio di Vercurago dove promotori e volontari sono già all'opera da settimane per allestire al meglio il quartier generale della corsa e una serie di iniziative collegate, a partire dalla corsa junior per i più piccoli per arrivare a musica e servizio bar e ristorazione fino all'intera serata.

Il tutto all'insegna della ripartenza dopo due anni di stop covid, con la voglia di correre e ritrovarsi ancora più forte del passato. L’organizzazione è come sempre a cura delle associazioni vercuraghesi Oratorio San Giovanni Bosco, Avis, Gev Lumaca, Gli Amici di Chiara onlus con l’aggiunta quest’anno dell’associazione sportiva dilettantistica Sky Lario Runners di Lecco.

Il sogno - ma a questo punto si tratta di un credibile obiettivo - è quello di superare il record del 2019 quando si presentarono al via quasi 300 coppie. "Il percorso di gara è di circa 9,6 km con 430 metri di dislivello positivo - aveva spiegato a luglio in occasione della presentazione ufficiale Luca Pozzi, impegnato nello staff organizzativo fin dagli esordi della manifestazione - Partenza e arrivo saranno presso l’oratorio San Giovanni Bosco e la corsa a coppie si svolgerà interamente nel comune di Vercurago, costeggiando il lago nella prima fase e toccando poi le frazioni collinari (Folla, Somasca, Beseno, San Gerolamo, direzione Camposecco), con il panoramico passaggio dentro le mura del rinomato Castello dell’Innominato, da qui il nome dato alla corsa, e il Santuario di San Gerolamo, luogo di culto conosciuto in tutta la Lombardia".

Il terreno è di tipo misto, trail, tipico di tutte le corse del nostro territorio: asfalto, sterrato, mulattiere, sentieri, scalinate, con tratti impegnativi sia in salita che in discesa. Le coppie possono essere maschili, femminili e miste. La novità più importante di questa 7^ edizione è che vi saranno due tipologie di gara, una competitiva con classifiche e premi finali, l’altra invece sarà una corsa/camminata ludico motoria priva di premi e classifiche finali, ma con rilevamento del tempo impiegato.

"Abbiamo già raggiunto superato da qualche giorno la quota delle 240 coppie iscritte - commentano ora gli organizzatori - Siamo davvero molto contenti per questo traguardo e ringraziamo tutti per la partecipazione... e ora attendiamo gli altri! Di pettorali ce ne sono ancora, ma ricordiamo che le iscrizioni termineranno al raggiungimento delle 300 coppie. Volendo c'è anche la possibilità per chi abita nelle vicinanze di Vercurago, ma non solo, di venire presso l’oratorio in via IV Novembre per effettuare direttamente l'iscrizione, evitando quindi la procedura online. Saremo presenti tutte le sere fino al venerdì precedente la corsa, a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 23.00 circa. Vi aspettiamo!". Ecco, di seguito il programma della 7° corsa a coppie dell'Innominato.

Tutto il programma del pomeriggio di sabato 24 settembre

Ore 14.30 Ritrovo presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco di Vercurago (LC)

Ore 14.30 Inizio programmazione musicale by DJ NOCHO e “speakeraggio” by Stefano Bolotta

Ore 15.30 Partenza CORSA INNOMINATO JUNIOR dedicata ai bambini e ragazzi.

Ore 15.45 Termine ultimo per le iscrizioni

Ore 16.50 Partenza della 7° edizione della CORSA A COPPIE DELL’INNOMINATO

Ore 16.53 Partenza della CORSA/CAMMINATA LUDICO MOTORIA A COPPIE

Ore 17.30 Arrivo previsto della prima coppia, sempre presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco di Vercurago

Ore 18.30 Premiazioni delle varie categorie ed estrazione dei premi a sorteggio per le coppie presenti

Ore 19.15 inizio Cena aperta a tutti. Per tutta la durata della manifestazione in funzione anche il servizio bar

Ore 19.30 Inizio Musica Live con THE GUDFELLAS diggin’ around the Blues.

Il programma potrà subire delle variazioni a discrezione dell’organizzazione. Tutti gli aggiornamenti verranno via via pubblicati sulla pagina facebook sul profilo Instagram e sul sito internet dedicati alla gara.